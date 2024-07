Planet Based Foods Global Inc. est une société canadienne qui produit des alternatives alimentaires durables à base de plantes. L'entreprise se concentre sur la fourniture de produits alimentaires à base de chanvre. Elle s'attache à créer des aliments propres, sans organismes génétiquement modifiés (OGM) et riches en nutriments. Les produits de l'entreprise sont 100 % végétaliens. La gamme de produits de l'entreprise comprend sa nouvelle ligne de produits surgelés nutritifs destinés aux consommateurs, des ingrédients alimentaires à base de plantes et des aliments réconfortants à tenir dans la main pour les services de restauration et les restaurants. La société propose des Taquitos originaux et des Taquitos du Sud-Ouest, composés d'un crumble à base de chanvre dans une tortilla de maïs végétalienne et sans gluten avec du fromage pepper jack végétalien. Elle propose également des glaces à base de chanvre.

Secteur Transformation des aliments