Planet Fitness, Inc. est un franchiseur et un exploitant de centres de remise en forme aux États-Unis. La société opère à travers trois segments : Franchise, magasins détenus par la société et équipement. Le secteur des franchises comprend les activités liées à ses franchises aux États-Unis, à Porto Rico, au Canada, au Panama, au Mexique et en Australie. Le secteur des magasins détenus par l'entreprise comprend les activités liées à tous les magasins détenus par l'entreprise aux États-Unis et au Canada. Le secteur de l'équipement comprend principalement la vente d'équipement aux magasins franchisés aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ses filiales opèrent dans trois secteurs d'activité, à savoir l'octroi de licences et la vente de franchises, la propriété et l'exploitation de centres de remise en forme, et la vente d'équipements de remise en forme à des magasins franchisés. La société possède environ 2 446 magasins dans 50 États, dans le district de Columbia, à Porto Rico, au Canada, au Panama, au Mexique et en Australie.

Secteur Loisirs et détente