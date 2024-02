JBS, le plus grand producteur mondial de viande bovine, a été poursuivi en justice mercredi par le procureur général de l'État de New York, qui l'accuse d'avoir trompé le public au sujet de son impact sur l'environnement afin d'augmenter ses ventes.

Le procureur général Letitia James a déclaré que JBS USA Food Co, la filiale américaine de l'entreprise brésilienne, n'avait "aucun plan viable" pour parvenir à des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d'ici à 2040, ce qui rendait son engagement à atteindre cet objectif faux et trompeur.

Mme James a déclaré que JBS avait admis que son engagement "zéro émission nette d'ici 2040" ne tenait pas compte de la grande majorité des émissions de gaz à effet de serre provenant de sa chaîne d'approvisionnement, notamment de la déforestation en Amazonie.

Elle a également déclaré qu'il était "impossible" d'atteindre cet objectif étant donné que JBS prévoit d'augmenter sa production et donc son empreinte carbone, en plus des émissions de gaz à effet de serre qui, en 2021, avaient dépassé celles de l'ensemble de l'Irlande.

"Les familles sont prêtes à dépenser une plus grande partie de leur argent durement gagné pour des produits provenant de marques plus respectueuses de l'environnement", a déclaré M. James dans un communiqué. "L'écoblanchiment de JBS USA exploite les portefeuilles des Américains ordinaires et la promesse d'une planète saine pour les générations futures.

La plainte déposée auprès d'un tribunal de l'État de New York à Manhattan vise à obtenir une amende civile de 5 000 dollars par violation des lois commerciales de l'État et à récupérer les gains mal acquis provenant de fausses affirmations en matière de développement durable.

Les activités de JBS comprennent Pilgrim's Pride, l'un des plus grands producteurs américains de poulets.

Dans un communiqué, JBS a déclaré qu'elle n'était pas d'accord avec les poursuites judiciaires. Elle s'est également engagée à poursuivre son partenariat avec les agriculteurs, les éleveurs et d'autres acteurs en vue d'un "avenir plus durable pour l'agriculture", qui utilise moins de ressources et réduit son impact sur l'environnement.

La société a généré un chiffre d'affaires d'environ 53,5 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2023, dont 59 % proviennent d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale.

Les actions de JBS sont cotées au Brésil. L'entreprise a cherché à faire coter ses actions aux États-Unis.