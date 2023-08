Deux tiers des émissions des entreprises britanniques ne sont pas couvertes par des objectifs de décarbonisation, tandis qu'un cinquième ou plus des entreprises ayant des objectifs pour 2030 ne sont pas en mesure de les atteindre, selon un rapport de la plateforme de divulgation CDP et des consultants Bain & Company.

Dans le rapport sur le climat au Royaume-Uni publié jeudi, CDP et Bain ont déclaré que le nombre d'entreprises à la traîne était probablement encore plus élevé si l'on tient compte de celles qui ne communiquent pas d'informations au CDP ou qui n'ont pas encore fixé d'objectif de réduction des émissions.

Le gouvernement britannique a récemment indiqué que le pays n'était pas en mesure d'atteindre son objectif de réduction des émissions de 60 % par rapport aux niveaux de 1990 à la fin de la décennie, quelques mois avant les négociations mondiales sur le climat qui se tiendront à Dubaï et au cours desquelles les pays seront invités à se fixer des objectifs plus stricts.

La lenteur des changements dans les entreprises britanniques s'explique par le fait que les autorités de réglementation du Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Union européenne cherchent à rendre obligatoire la divulgation des émissions, les règles devant entrer en vigueur au cours des deux prochaines années.

"Il est inquiétant de constater que la majorité des entreprises britanniques n'ont pas encore fixé et atteint des objectifs correspondant aux réductions annuelles d'émissions nécessaires pour s'aligner sur une trajectoire de 1,5°", a déclaré Dexter Galvin, directeur commercial et des partenariats du CDP, dans un communiqué.

"Le fait est qu'il n'y a pas assez d'entreprises qui prennent les mesures nécessaires pour y parvenir, même si c'est bon pour les affaires, les gens et la planète".

Le rapport, qui a analysé 1 450 entreprises britanniques ayant communiqué des informations par l'intermédiaire du CDP, a montré que 64 % des émissions des champs d'application 1 et 2 - celles provenant des activités propres d'une entreprise et celles liées à son approvisionnement en énergie - n'étaient pas couvertes par un objectif de réduction.

Pour les émissions du champ d'application 3 - celles liées à la chaîne de valeur d'une entreprise - le chiffre était de 69 %.

Parmi les entreprises qui se sont fixé un objectif de réduction des émissions des champs d'application 1 et 2 pour 2030, 21 % sont en passe de ne pas atteindre leur but. En ce qui concerne le champ d'application 3, 31 % des entreprises ayant fixé un objectif sont sur le point de le manquer.

Sur une note plus positive, le nombre d'entreprises britanniques ayant communiqué des informations au CDP a augmenté de 130 % entre 2020 et 2022, et elles ont décarbonisé plus rapidement que leurs homologues en Europe et aux États-Unis, selon le rapport.