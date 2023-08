Les startups spatiales américaines ont réduit leurs effectifs et restructuré leurs opérations pour survivre dans un contexte de pénurie d'investissements qui a réduit à néant des aspirations autrefois élevées. Alors que des acteurs plus établis comme SpaceX d'Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos dépensent des milliards pour de nouvelles fusées plus grandes, la startup Astra Space, la société d'imagerie satellite Planet Labs et le fabricant privé de moteurs Ursa Major ont récemment licencié des employés pour réduire les coûts.

Ces difficultés font suite au dépôt de bilan, en avril, de la société de lancement de satellites Virgin Orbit, qui appartenait au milliardaire Richard Branson. Parmi les facteurs invoqués par l'entreprise figurent l'instabilité des marchés financiers et la réticence de Branson à investir davantage.

"L'objectif des investisseurs dans ce domaine est très différent de ce qu'il était il y a quelques années. Il s'agit moins de votre potentiel", a déclaré Joe Laurienti, PDG d'Ursa Major, à Reuters. "Il s'agit davantage de savoir comment vous pouvez construire un pipeline sain (...) et exécuter et fournir les efforts que vous avez promis".

Alors que la chute brutale des investissements dans l'espace, provoquée par les sombres perspectives économiques de l'année dernière, a semblé se stabiliser au cours du dernier trimestre, les startups, dont beaucoup se sont introduites en bourse par le biais de sociétés à chèque en blanc pour lever des fonds, subissent l'impact de la récession.

Caleb Henry, analyste chez Quilty Analytics, a déclaré que le marché des capitaux était difficile et que les startups travaillaient avec ce qu'elles avaient plutôt que de miser sur un afflux de nouveaux fonds.

"Nous constatons une certaine diminution de l'appétit des investisseurs pour le risque, qui est aggravée dans certains cas par les mauvaises performances des entreprises et, plus généralement, par des facteurs tels que les taux d'intérêt élevés et l'incertitude générale du marché", a-t-il ajouté.

Astra a révélé la semaine dernière qu'elle avait licencié un quart de ses effectifs et qu'elle s'était détournée de son programme de lancement de fusées, qui constituait autrefois le cœur de son activité. Elle se concentre désormais sur son unité de propulsion de satellites, une source de revenus plus immédiate qu'elle a séparée en tant qu'entité distincte au début de l'année.

"Le secteur des moteurs d'engins spatiaux est très différent de celui des lancements", a déclaré Chris Kemp, PDG d'Astra, à Reuters. "Le fait de tout mélanger avec le lancement nous rendait la tâche plus difficile pour lever des fonds"

La société, qui reporte les essais de sa fusée à 2024 pour se concentrer sur l'unité des moteurs de satellites, a déclaré lundi qu'elle disposait de 26 millions de dollars de liquidités et de titres. Ce chiffre est en baisse par rapport aux 201 millions de dollars de l'année précédente.

DES DÉFIS DE TAILLE

Avec des technologies complexes et des essais avec explosions qui effraient souvent les investisseurs, les entreprises de fusées financées par du capital-risque et cotées en bourse ont été confrontées à certains des défis financiers les plus difficiles à relever. Le secteur comprend également des entreprises d'imagerie satellitaire et d'analyse, considérées comme des paris plus sûrs par les investisseurs en raison d'une demande plus prévisible.

Mais même ces entreprises de satellites ont connu des difficultés.

Planet Labs, qui est entrée en bourse en 2021, a licencié 10 % de ses quelque 1 000 employés au début du mois, invoquant les difficultés économiques et l'expansion trop rapide de l'entreprise.

"Notre entreprise s'est développée rapidement et continue de croître à un rythme soutenu, mais l'expansion des projets a également augmenté les coûts et la complexité, ce qui nous a ralentis à certains égards", a déclaré le PDG Will Marshall à ses employés dans une note publiée le 1er août sur le site web de l'entreprise.

Selon M. Henry de Quilty, Planet Labs a embauché de manière trop agressive. "Ce n'est pas une erreur rare pour les entreprises en phase de démarrage, surtout lorsqu'elles disposent de beaucoup d'argent.

Les difficultés financières auxquelles sont confrontées les startups de fusées ont déclenché des douleurs ailleurs aussi.

La société Ursa Major, basée à Denver, dont les moteurs sont conçus pour les fusées et les engins hypersoniques, a licencié 27 % de ses effectifs cet été. Elle s'est concentrée sur les programmes de défense gouvernementaux, car ses clients commerciaux sont confrontés à des marchés financiers serrés, a déclaré son PDG, M. Laurienti.

"L'espoir est que cette réorientation ait réellement généré une certaine confiance, a-t-il ajouté, et qu'elle ait commencé à montrer que nous reconnaissons que nous ne vivons pas une période de taux d'intérêt à zéro pour cent et que le capital-risque coule à flots. (Reportage de Joey Roulette à Washington ; rédaction de Ben Klayman et Matthew Lewis)