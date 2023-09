Planet Labs PBC, anciennement dMY Technology Group, Inc. IV, est un fournisseur d'imagerie satellitaire et de solutions géospatiales mondiales et quotidiennes. La société conçoit, construit et exploite la flotte de satellites d'observation de la Terre, capturant et compilant les données de plus de trois millions d'images par jour. La plateforme automatisée de l'entreprise, qui naît dans le nuage, traite et gère le catalogue de données et extrait des informations. La plateforme comprend l'imagerie, les aperçus et l'apprentissage automatique qui permettent aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de prendre des décisions sur un monde en évolution. Sa plateforme et ses produits analytiques comprennent les interfaces de programmation d'applications (API) Planet, les applications Planet, Planet Basemaps, Planet Fusion et Planet Analytics Feeds. L'entreprise fournit des données critiques, des perspectives avancées et des solutions logicielles aux entreprises et aux organismes gouvernementaux dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie, du renseignement, de l'éducation et de la finance, permettant aux utilisateurs de tirer des images satellitaires.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense