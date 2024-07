Planet Labs PBC a annoncé la nomination de Susan Wojcicki au Conseil d'administration de Planet. Avec plus de vingt ans d'expérience de leadership dans l'industrie technologique, aidant à développer des entreprises perturbatrices, Planet estime que Mme Wojcicki est particulièrement bien placée pour soutenir la croissance continue et l'évolutivité de l'entreprise sur tous les marchés en tant qu'administratrice indépendante. Susan a été élue lors de l'assemblée générale annuelle de Planet le 11 juillet.

Il s'agit de la deuxième nomination au conseil d'administration de la société depuis son entrée en bourse en décembre 2021, après celle de Kristen Robinson en novembre 2022. Mme Wojcicki a été directrice générale de YouTube, filiale d'Alphabet et plateforme de vidéo numérique, de 2014 à 2023, où elle a supervisé le lancement des produits les plus influents de YouTube et a fait passer la plateforme à plus de 2 milliards d'utilisateurs. Avant de diriger YouTube, Mme Wojcicki a occupé divers postes dans le domaine du marketing et du développement de produits chez Google, avant de devenir vice-présidente principale de Advertising & Commerce, contribuant à définir la vision et l'orientation de la plateforme de monétisation de Google.

Avant Google, Mme Wojcicki a travaillé chez Intel Corporation et a été consultante en gestion pour les sociétés de conseil Bain & Company et R.B. Webber & Company. Mme Wojcicki est diplômée avec mention de l'Université de Harvard et a obtenu un M.S. en économie de l'Université de Californie, Santa Cruz, et un M.B.A. de l'UCLA.