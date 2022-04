Planet rejoint le programme de missions tierces de l'ESA pour offrir un libre accès à des images à haute fréquence et en haute résolution

Planet Labs PBC (NYSE : PL), fournisseur leader de données et renseignements quotidiens sur la Terre, a annoncé aujourd'hui que les données PlanetScope et SkySat de Planet avaient rejoint le portefeuille de missions tierces de l’Agence spatiale européenne (ESA), ce qui permet à l’ESA d’utiliser les données de Planet pour le développement d’applications scientifiques, de recherche et pré-opérationnelles, basées sur l’observation de la Terre. Dans le cadre d’une distribution via le programme Earthnet de l’ESA, les entreprises, chercheurs, et scientifiques européens peuvent accéder aux données satellitaires à haute fréquence et en haute résolution de Planet à des fins non commerciales.

Lancé en 1976, le programme Earthnet de l’ESA est un « réseau pour la Terre », dont l’objectif consiste à bâtir une communauté scientifique dédiée à l’observation de la Terre, afin d’acquérir et de partager des connaissances sur notre planète. Au sein de ce programme, Planet rejoint plus de 50 autres missions appartenant à des organisations commerciales ou publiques, afin d’ajouter à ce réseau mondial des images PlanetScope quasi-quotidiennes, des images SkySat à 50 cm, et des données d’archive RapidEye. En 2019, Planet a conclu un accord avec l’ESA afin d’évaluer la mise à disposition des données de Planet à partir de sa constellation en haute résolution, en tant que mission tierce.

« Nous sommes très heureux d’accueillir PlanetScope et SkySat dans le portefeuille de missions tierces de l’ESA, et de commencer la distribution des données de Planet via le programme Earthnet de l’ESA », a déclaré Peggy Fischer, responsable de mission concernant les missions tierces de l’ESA. « Les images en haute résolution et à haute fréquence de ces constellations satellitaires fourniront une ressource précieuse à la communauté européenne des applications et de la R&D, profitant grandement des opportunités de recherche et d'affaires dans un large éventail de secteurs. »

« La collaboration avec l’ESA dans le cadre du programme Earthnet constitue une nouvelle étape pour Planet, dans le cadre de sa mission consistant à fournir des images quotidiennes de toute la masse terrestre de notre planète, rendant le changement mondial visible, accessible et concret », a déclaré Charlie Candy, directeur des recettes de Planet. « Il est fondamental que nous offrions à la communauté de la recherche des ressources et des connaissances transparentes au profit de tous les citoyens. »

Les travaux de Planet aux côtés de partenaires dans le cadre du programme Earthnet de l’ESA fournissent des données cruciales pour soutenir les travaux révolutionnaires du programme. Il est demandé aux chercheurs et scientifiques de rendre compte de leurs travaux et résultats à l'issue de l’achèvement de leur projet via le programme. Le programme a été établi avec pour objectif de proposer un nouvel ensemble d’utilisations et d’applications des données d’observation de la Terre, afin de lutter contre le changement climatique et développer de nouvelles capacités dans une multitude de secteurs. Le processus des missions tierces de l’ESA inclut la soumission d’une proposition de projet sur le portail Earth Online de l’ESA. Pour découvrir comment postuler au programme Earthnet et commencer à utiliser les données de Planet, rendez-vous ici.

À propos de Planet Labs PBC

Planet est un fournisseur leader de solutions d’images satellitaires et de solutions géospatiales mondiales et quotidiennes. Planet est animée par une mission consistant à fournir des images du monde au quotidien, et à rendre le changement visible, accessible et concret. Créée en 2010 par trois scientifiques de la NASA, Planet conçoit, élabore et exploite la plus grande flotte de satellites d’imagerie destinés à l’observation de la Terre, qui capture plus de 30 TB de données chaque jour. Planet fournit des données critiques, des renseignements avancés et des solutions logicielles à plus de 700 clients, qui comprennent les principales agences gouvernementales et entreprises mondiales des secteurs de l’agriculture, de l’exploitation forestière, des renseignements, de l’enseignement et de la finance, en permettant aux utilisateurs de tirer une valeur unique de l'imagerie satellite, de manière simple et efficace. Planet est une société d'intérêt public dont les actions se négocient à la Bourse de New York, sous le symbole boursier PL. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.planet.com et suivez-nous sur Twitter.

À propos de l'ESA

L’Agence spatiale européenne (ESA) offre la porte d'entrée de l'Europe vers l'espace. L’ESA est une organisation intergouvernementale, créée en 1975, qui a pour mission de façonner le développement de la capacité spatiale de l’Europe, et de veiller à ce que les investissements dans l’espace fournissent des avantages aux citoyens européens et mondiaux. En savoir plus sur l’ESA à l'adresse www.esa.int.

Déclarations prévisionnelles

À l’exception des informations historiques contenues aux présentes, les questions traitées dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prévisionnelles au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris sans toutefois s'y limiter, la capacité de la Société à saisir les opportunités de marché ainsi qu’à concrétiser les avantages potentiels des partenariats stratégiques et collaborations clients. Les déclarations prévisionnelles se fondent sur les croyances de la direction de la Société, ainsi que sur les hypothèses qu’elle formule et sur les informations qu’elle détient actuellement. Dans la mesure où ces déclarations ne constituent pas des déclarations de faits et se fondent sur des attentes relatives à des événements et résultats futurs, les résultats réels pourraient varier sensiblement de ceux prévus. Les facteurs susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels des attentes actuelles incluent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs de risque et autres déclarations concernant la Société et son activité, qui sont inclus dans les rapports périodiques, circulaires de procuration et autres documents déclaratifs de la Société déposés de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), et qui sont disponibles en ligne à l'adresse www.sec.gov, ainsi que sur le site Web de la Société à l’adresse www.planet.com. Toutes les déclarations prévisionnelles ne reflètent les croyances et hypothèses de la Société qu’à la date à laquelle elles sont formulées. La Société ne s'engage aucunement à actualiser les déclarations prévisionnelles pour refléter des circonstances ou des événements futurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

