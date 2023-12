Planet Labs PBC est un fournisseur d'imagerie satellitaire quotidienne et de solutions géospatiales à l'échelle mondiale. L'entreprise conçoit, construit et exploite une flotte de satellites d'observation de la terre qui capturent et compilent des données. Ses données satellitaires et ses analyses révèlent des informations exploitables sur un large éventail de phénomènes importants, tels que la déforestation, l'agriculture, le changement climatique, la biodiversité et les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier. Son flux quotidien de données propriétaires et d'analyses d'apprentissage automatique, fourni par sa plateforme native dans le nuage, aide les entreprises, les gouvernements et la société civile à utiliser l'imagerie satellitaire pour découvrir des informations au fur et à mesure que le changement se produit. L'entreprise compte environ 880 clients dans de grands secteurs verticaux commerciaux et gouvernementaux, notamment l'agriculture, la cartographie, la sylviculture, la finance et l'assurance, ainsi que des organismes gouvernementaux fédéraux, étatiques et locaux. Elle possède également Sentinel Hub, une plateforme avancée de streaming en nuage pilotée par API qui permet aux clients d'accéder à des données d'observation de la terre (EO) multi-sources.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense