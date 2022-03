EROLD : DES RÉSULTATS ANNUELS 2021 EN NETTE PROGRESSION

DES RÉSULTATS ANNUELS 2021 EN NETTE PROGRESSION

Multiplication par 3 du résultat opérationnel

Marge EBE de 29%

Résultat net positif

Nouveau nom

Erold (FR0010211037 – ALPLA), anciennement Planet Media, annonce ce jour la publication de ses comptes pour l’exercice 2021, validés et arrêtés par le Directoire en date du 28 mars 2022.

Les comptes sociaux et consolidés sont clos le 31 décembre. La société communique sur une base de chiffres combinés1 qui n’ont pas fait l’objet d’un audit. L’audit a été porté sur les comptes sociaux des trois structures du groupe, à savoir Erold, Planet Advertising et Planet Publishing. Le rapport financier annuel d’Erold est en cours de finalisation et sera disponible, une fois finalisé, sur le site internet de la Société ( https://www.erold.fr/ inve s tisseurs ).

En M€, comptes combinés1,

non audités 2020 2021 Δ Chiffre d’affaires total 8,0 8,2 +3% Charges de personnel (3,1) (3,3) +6% Charges externes (2,8) (2,7) -4% Excédent Brut d’Exploitation

En % du CA 2,2

27% 2,4

29% +9%

+2pts Dotation aux amortissements (1,9) (1,8) -5% Résultat d’exploitation 0,2 0,6 x3 Résultat financier (1,4) 0,9 na Résultat exceptionnel 0,1 (0,9) na Résultat Net (1,0) 0,6 na

Une année 2021 dynamique initiant un nouvel élan pour le Groupe

L’année 2021 s’est caractérisée par une très bonne dynamique portée par l’activité Media programmatique qui affiche une croissance de +10% par rapport à 2020, bénéficiant d’une remarquable hausse des audiences (+27% de pages vues sur les sites du Groupe2) sur la période.

L’activité Media direct, malgré la dynamique favorable des investissements publicitaires qui s’est réamorcée chez les annonceurs sur la période, affiche un repli limité de -6% à 3,0 M€, contre 3,2 M€ en 2021.

L’année s’est par ailleurs caractérisée par un nouvel élan pour Erold, marquée par le lancement d’une nouvelle feuille de route articulée autour de deux piliers : la poursuite du développement de son offre media avec un partenariat majeur avec le groupe Marie Claire, et la commercialisation de services à haute valeur ajoutée dans la formation, l’assurance et la santé. Cette nouvelle dynamique complète l’ensemble des efforts poursuivis pour la réussite des activités historiques et futures.

Erold a ainsi obtenu en octobre 2021 la Certification Qualiopi attestant de la qualité des prestations proposées par les organismes de formation sur la base du Référentiel National Qualité. D’autre part, le groupe a d’ores et déjà signé un accord de partenariat de courtage sous la marque Medisite+ avec plus de dix assureurs français dont April, Swiss Life ou encore Henner.

Rentabilité solide avec une marge EBE de 29% en 2021 et un résultat net positif

En 2021, la rentabilité opérationnelle d’Erold a bénéficié de la croissance de l’activité Media programmatique, plus margée, avec un EBE de 2,4 M€, en progression de +9%. La marge d’EBE ressort ainsi en nette amélioration de près de 2 points à 29%, confirmant ainsi le retour de la rentabilité à ses niveaux normatifs d’avant crise qui avait été enregistré dès le 1er semestre de l’année.

Au-delà de sa dynamique commerciale affichée sur l’année, Erold a bénéficié d’une bonne maîtrise des coûts externes (-2%), conjuguée à une hausse limitée des charges de personnel (+6%). Après comptabilisation des dotations aux amortissements qui s’inscrivent en légère baisse sur la période à 1,8 M€, Erold enregistre un résultat net de retour en territoire positif, à hauteur de 0,6 M€, contre une perte de 1,0 M€ en 2020.

Une situation financière saine

La structure financière est saine, caractérisée par une dette nette globale au 31 décembre 2021 de 0,7 M€, contre 3,0 M€ au 31 décembre 2020 et une trésorerie de 1,7 M€ intégrant l’acquisition de titres réalisée en août 2021 par le Groupe Marie Claire et l’augmentation de capital qui leur a été réservé en septembre pour un montant global de 1,2 M€.

Planet Media devient Erold

Les actionnaires réunis en Assemblée Générale exceptionnelle en date du 25 mars 2022 ont entériné la décision du Groupe de modifier sa dénomination sociale en Erold.

Ce changement de nom s’inscrit dans la volonté du Groupe d’écrire une nouvelle histoire aux côtés de ses actionnaires.

L’entrée d’un nouvel actionnaire de référence à son capital, le groupe Marie-Claire, premier groupe média féminin haut de gamme en France, conjuguée à l’évolution de la gouvernance, avec la nomination de Pierre Coquard en tant que Président du Directoire, et le lancement d’un plan stratégique à l’horizon 2024 constituent les ingrédients du succès de cette nouvelle histoire qui doit porter la trajectoire de croissance du Groupe ces prochaines années.

CONTACT

EROLD

Pierre Coquard, Président du Directoire

Stéphanie Tricot, Directrice Administrative

et Financière

+33 (0)1 53 06 61 39

investisseurs@erold.fr ACTIFIN

Communication financière

Alexandre Commerot

+33 (0)1 56 88 11 11

acommerot@actifin.fr

A PROPOS DE EROLD

Créé en 2000, Erold est un groupe média digital qui propose, au travers de ses 3 sites (planet.fr, medisite.fr, e-sante.fr), une offre éditoriale couvrant les thématiques préférées des seniors connectés.

Erold a développé avec sa communauté une forte affinité et un sentiment d’adhésion à ses marques, avec des abonnés aux newsletters qui représentent plus de 50% du trafic des trois sites.

Fort de la puissance de l’audience affinitaire de Erold, les grandes marques renouvellent régulièrement leur confiance en reconduisant leurs campagnes publicitaires.

Erold est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.erold.fr

1 Les comptes sociaux et consolidés sont clos le 31 décembre. La société communique sur une base de chiffres combinés qui n’ont pas fait l’objet d’un audit. L’audit a été porté sur les comptes sociaux des trois structures du groupe, à savoir Erold, Planet Advertising et Planet Publishing. Le rapport financier annuel d’Erold est en cours de finalisation et sera disponible, une fois finalisé, sur le site internet de la Société (https://www.erold.fr/ investisseurs).

2 Source AT Internet 2021

Pièce jointe