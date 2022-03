PLANET MEDIA : Planet Media devient Erold

Planet Media devient Erold

L’Assemblée générale des actionnaires de Planet Media qui s’est tenue le vendredi 25 mars 2022 a adopté à une large majorité l’ensemble des résolutions, et notamment celle portant sur le changement de dénomination sociale de Planet Media en Erold.

En 2021, la société a initié un nouveau cap : entrée au capital d’un nouvel actionnaire de référence (groupe Marie-Claire), évolution de la gouvernance, lancement d’un plan stratégique 2024.

Ce changement de nom reflète la nouvelle histoire que la société souhaite écrire aux côtés de ses actionnaires et qui place les préoccupations de sa communauté, les seniors connectés, au cœur de ses attentions et de son développement.

Erold c’est la combinaison de Ero et old. Le prénom Erold renvoie à un esprit conquérant qui aime relever les défis et vivre pleinement. Erold, c’est une société ambitieuse, proche de sa communauté, qui assoit sa position de leader à la convergence des contenus et des services pour les seniors connectés.

Le libellé de l’action, cotée sur Euronext Growth à Paris, deviendra « EROLD », effectif prochainement. Les code mnémonique (ALPLA) et ISIN (FR0010211037) restent inchangés.

Retrouvez le nouveau site internet de la société Erold : https://www.erold.fr

A PROPOS DE EROLD

Créé en 2000, Erold est un groupe média digital qui propose, au travers de ses 3 sites (planet.fr, medisite.fr, e-sante.fr), une offre éditoriale couvrant les thématiques préférées des seniors connectés.

Erold a développé avec sa communauté une forte affinité et un sentiment d’adhésion à ses marques, avec des abonnés aux newsletters qui représentent plus de 50% du trafic des trois sites.

Fort de la puissance de l’audience affinitaire de Erold, les grandes marques renouvellent régulièrement leur confiance en reconduisant leurs campagnes publicitaires.

Erold est coté sur Euronext Growth à Paris – Code ISIN : FR0010211037 – Mnémo : ALPLA Retrouvez toutes les informations actionnaires sur www.erold.fr

CONTACT

EROLD



Pierre Coquard, Président du Directoire



Stéphanie Tricot, Directrice Administrative

et Financière



+33 (0)1 53 06 61 39



investisseurs@erold.fr ACTIFIN



Communication financière



Alexandre Commerot



+33 (0)1 56 88 11 11



acommerot@actifin.fr

Pièce jointe