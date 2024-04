(Alliance News) - Planetel Spa a annoncé mercredi qu'elle a signé un accord contraignant pour acquérir 100% du capital social de Connetical Srl, une société basée en Vénétie qui opère dans le secteur des télécommunications intégrées voix et données, pour un montant maximum de 2 millions d'euros, sous réserve d'ajustements contractuels, avec les actionnaires Stefano Pasqualin, Umberto Pasqualin et Daniele Gallina.

La transaction devrait être finalisée d'ici la fin du mois d'avril.

Connetical, basée à Fiesso d'Artico et à Padoue, est une société spécialisée dans les solutions personnalisées pour les entreprises et les particuliers, fournissant une connectivité par fibre optique, des connexions sans fil et des services VPN. Elle dessert les entreprises et les particuliers de la Vénétie en fournissant des services de téléphonie, de connectivité, de cybersécurité, de solutions de réseau, de centre de données, de nuage et de système dans la région de la Vénétie. L'entreprise emploie 7 personnes.

Au 31 décembre, Connetical a déclaré un chiffre d'affaires de 1,9 million d'euros, un Ebitda de 290 000 euros et un Ebitda ajusté de 350 000 euros, ainsi qu'une position financière nette positive de 50 000 euros.

Bruno Pianetti, président-directeur général de Planetel, a déclaré : "Nous avions annoncé notre intention de consolider notre position concurrentielle dans la région de la Vénétie, et nous le faisons, conformément à ce que nous avions déclaré au moment de l'introduction en bourse et dans la continuité de ce qui s'est passé l'année dernière avec l'acquisition de Trivenet. Pour nous, la Vénétie est une région stratégique à la fois pour la présence d'un tissu entrepreneurial important et pour sa contiguïté avec la Lombardie. Connetical a été identifiée comme une entreprise très intéressante pour les compétences et les technologies développées et pour la capillarité de sa présence dans la région. Cette opération confirme notre volonté de prendre de l'ampleur en proposant des solutions de communication fiables et innovantes pour répondre aux besoins en constante évolution de nos clients".

Connetical représente la quatrième acquisition de Planetel depuis son entrée en bourse, et la deuxième dans la région de la Vénétie après l'achat de Trivenet en juin 2023.

L'opération permettra à Planetel de poursuivre le développement de ses activités dans la région de la Vénétie, a déclaré la société dans une note.

Planetel a clôturé à 5,10 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

