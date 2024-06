Planetel SpA est une société basée en Italie qui se consacre principalement aux services de télécommunications. La société est un opérateur indépendant de téléphonie fixe qui fournit des services vocaux, Internet et de données basés sur l'innovation, les services Internet à haut débit et le développement de solutions et de réseaux intégrés pour les entreprises, tels que la connectivité par fibre optique, les services en nuage et les services VOIP. Elle opère localement.

Secteur Services intégrés de télécommunications