PLANISWARE : Berenberg initie à l'achat, objectif 29 euros

Le 28 mai 2024

Berenberg a entamé mardi la couverture du titre Planisware avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 29 euros, considérant le groupe comme un 'maestro' du marché des logiciels de gestion de portefeuilles de projets.



'Nous considérons Planisware comme un bénéficiaire clé du secteur en pleine croissance de la 'project economy' (économie de projet), affichant une croissance potentielle pérenne en termes de résultats', souligne l'intermédiaire.



Selon Berenberg, le groupe au profil d'affaires 'unique' est en mesure de générer une croissance moyenne annuelle de l'ordre de 20% au niveau de son chiffre d'affaires à horizon 2026 et de 22% au niveau de son Ebit ajusté', souligne-t-il.



Sachant que cette performance est supérieure de huit à points de pourcentage à celle attendue de la part de ses concurrents, le groupe français devrait gagner des parts de marché sur ses métiers, prédit le courtier.



Pourtant, en dépit de ses débuts en Bourse réussis, le titre accuse toujours une décote prononcée par rapport à ses comparables, ajoute-t-il, ce qui laisse entrevoir d'après lui une possible revalorisation.



'Nous nous attendons à ce que cet écart de valorisation se réduise à mesure que les investisseurs vont prendre conscience de la très grande qualité de ce groupe de logiciels européen', conclut-il.



Son objectif de cours fait apparaître un potentiel haussier de 24% par rapport au cours de clôture de lundi soir.



