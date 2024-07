Planisware est spécialisé dans l'édition de logiciels SaaS de gestion de projets. Les solutions de la société permettent aux organisations de couvrir les besoins de planification stratégique, d'optimisation du portefeuille de projets, de gestion des budgets et des coûts, de planification des capacités, de gestion des ressources, de gestion des risques, etc. La répartition géographique du CA est la suivante: Europe (48,8%), Amérique du Nord (44%) et autres (7,2%).

Secteur Logiciels