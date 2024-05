Planisware : début d'année en ligne avec les objectifs

Planisware, qui avait fait ses premiers pas en Bourse fin avril, a dévoilé une croissance conforme à ses objectifs. L’action du l'éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion de projets gagne 0,33% à 23,10 euros. Planisware a connu un beau parcours boursier alors que le prix de l’offre avait été fixé à 16 euros par action. Entre janvier et mars, Planisware a généré un chiffre d'affaires de 40,9 millions d'euros, en croissance de 19,6% à taux de change constants. Il a progressé de 18,5% à taux de change courants.



Le chiffre d'affaires récurrent s'est élevé à 37,2 millions d'euros (91% du chiffre d'affaires total), en hausse 26,2% à taux de change constants, porté par l'offre SaaS de Planisware. Celle-ci a vu ses ventes bondir de 32,5% à 18,9 millions d'euros. Le chiffre d'affaires des activités de support (Evolutive & Subscription support), intrinsèquement liées à l'offre SaaS de Planisware, a progressé de 28,9% à 13,6 millions d'euros.



" Porté par un gain de notoriété notable généré par notre introduction en bourse sur Euronext Paris en avril, Planisware a connu des succès commerciaux considérables depuis le début de l'année, en signant avec de nouveaux clients, en se développant chez nos clients existants, et en renouvelant des contrats sur tous nos piliers et dans toutes nos géographies ", a commenté Loïc Sautour, directeur général de Planisware. Comme nouveaux clients, le groupe cite Advanced Group et TE Connectivity aux États-Unis, ou encore Govtech à Singapour.



Fort de sa performance du début d'année, l'éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion de projets a confirmé ses objectifs 2024. Il anticipe une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires de l'ordre de 19,5%, une marge d'Ebitda ajusté d'environ 33% et un ratio de conversion en trésorerie d'environ 80%.