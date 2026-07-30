L'essentiel :

- Chiffre d'affaires du S1 2026 à 106,1 millions d'euros, en hausse de 14,8% à taux de change constants.

- Marge d'EBITDA ajusté en progression à 36% du chiffre d'affaires, résultat net en hausse de 32%.

- Objectifs 2026 relevés : croissance du chiffre d'affaires d'au moins 13% à taux constants, marge d'EBITDA ajusté maintenue à 37,4%.



Planisware a publié ses résultats pour le premier semestre 2026, affichant un chiffre d'affaires de 106,1 millions d'euros, en hausse de 10,8% à taux de change courants et de 14,8% à taux constants. Cette croissance s'est accélérée au deuxième trimestre, avec une progression de 16% à taux constants, contre 13,6% au premier trimestre. Le chiffre d'affaires récurrent, représentant 91% du total, a augmenté de 12,6% à taux constants, porté par de nouveaux clients et l'expansion des clients existants.



L'EBITDA ajusté a atteint 38,2 millions d'euros, soit une hausse de 11,4% par rapport au premier semestre 2025, représentant 36,0% du chiffre d'affaires, en progression de 20 points de base. Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 30,7 millions d'euros (+13,4%), tandis que le résultat net a progressé de 32,0% à 28,6 millions d'euros. La génération de trésorerie a été soutenue, avec un flux de trésorerie disponible ajusté de 41,2 millions d'euros (+25,3%) et un taux de conversion en trésorerie de 107,8%.



Sur le plan géographique, l'Europe a contribué à 50% du chiffre d'affaires et a connu une croissance de 17% à taux constants. L'Amérique du Nord a progressé de 13,4%, représentant 42% du chiffre d'affaires, tandis que la région APAC et le reste du monde ont enregistré une hausse de 10,2%. Par pilier d'activité, la croissance s'est concentrée sur Product Development & Innovation (+19,4%) et Project Controls & Engineering (+25,2%).



Compte tenu de ces résultats, Planisware a relevé ses objectifs pour 2026 : une croissance du chiffre d'affaires à taux constants d'au moins 13%, une marge d'EBITDA ajusté maintenue au niveau de 2025 (37,4%) et un taux de conversion en trésorerie confirmé à environ 80%.

C'est une "excellente publication qui confirme le rebond des signatures annoncées en fin d’année 2025", se réjouit Portzamparc.

Le titre progressait légèrement en matinée à la Bourse de Paris, pour revenir au contact de ses plus hauts d'un an.



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