Groupe PAT : stabilisation des pertes au premier semestre

Groupe PAT a essuyé une perte nette, part du groupe, de 1,05 million d’euros au premier semestre contre une perte de 1,084 million d’euros, un an auparavant. La perte d’exploitation est elle aussi restée pratiquement stable à 1,534 million d’euros. Elle s’était élevée à 1,541 million d’euros au premier semestre 2021. Le chiffre d’affaires a baissé de 10% à 896 000 euros.



" L'activité du groupe a été impactée par des ventes moindres en un actif cosmétique dans un contexte de renouvellement de gammes chez un de ses clients et des ventes dans la gamme Premium de Clariant qui n'ont pas encore décollé significativement ", a expliqué la société de biotechnologies végétales.



Le ratio d'endettement net s'établit à 75 % contre 46 % en 2021.



Pour 2022, et en l'absence de perturbation significative de l'économie, le Groupe PAT devrait enregistrer un niveau de chiffre d'affaires comparable à 2021 et prévoit d'atteindre l'équilibre financier en 2023 principalement grâce au décollage des ventes en cosmétique chez son partenaire Clariant.