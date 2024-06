AVIS DE CONVOCATION MISE EN LIGNE DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

La société PLANT ADVANCED TECHONOLGIES PAT (Paris:ALPAT)invite ses actionnaires à participer à l’Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire qui se réunira le vendredi 28 juin 2024, à 15 heures, à l’amphithéâtre Cuénot de l’ENSAIA de l’Université de Lorraine, 2 avenue de la forêt de Haye à Vandœuvre-lès-Nancy.

L'avis de réunion et l’avis de convocation, comprenant notamment l'ordre du jour de l'assemblée, le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d'Administration ainsi que la description des principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée et d'exercice des droits des actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 63 du 24 mai 2024 et ainsi que dans le journal d'annonces légales l’Est Républicain du 12 juin 2024 .

Ces avis sont disponibles en ligne sur le site internet de la Société : https://www.plantadvanced.com/finance/documentation.

Conformément à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce, les documents ou informations relatifs à l'Assemblée Générale ainsi que le formulaire de vote sont également mis en ligne sur le site internet de la Société : https://www.plantadvanced.com/finance/documentation depuis le 12 juin 2024.

Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : actionnaire@plantadvanced.com.

A propos de PAT - www.plantadvanced.com

Plant Advanced Technologies PAT est spécialisé dans la découverte et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement.

Plant Advanced Technologies PAT est coté sur Euronext Growth™- Paris

ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT

Reuters ALPAT.PA - Bloomberg : ALPAT : FP

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240612229519/fr/