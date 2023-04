Plant Advanced Technologies : CP – Fytexia, filiale d'ABFI, PAT et Cellengo annoncent une collaboration intitulée N'GINS

Au travers du programme N'GINS, les sociétés Fytexia, PAT et Cellengo ont comme ambition de devenir des acteurs incontournables dans la production de composés phénoliques à haute valeur nutritionnelle via des technologies de rupture, et ainsi participer activement au renforcement de la filière bioéconomique française dans les domaines de la biotechnologie et de la nutrition.

Fytexia, un acteur leader du marché sur la catégorie des polyphénols, travaille avec un réseau mondial de chercheurs scientifiques leaders d'opinion, pour fournir des ingrédients fonctionnels soutenus par les preuves scientifiques les plus strictes, de la caractérisation des composés actifs à la démonstration de leurs avantages en intervention clinique. Les ingrédients développés par Fytexia entrent dans les formules des produits nutraceutiques les plus avancés pour améliorer le bien-être et réduire les facteurs de risque santé des consommateurs du monde entier. Fytexia opère à l'échelle mondiale : ses solutions nutraceutiques sont disponibles dans plus de 35 pays.

France 2030 :

Le Gouvernement a souhaité accélérer son soutien aux start-ups du secteur de la FoodTech en lançant un appel à projets « Besoins alimentaires de demain », dans le cadre du 4ᵉ Programme d'investissement d'avenir (PIA4). Doté de 110 millions d'euros sur 5 ans (2021- 2025), cet appel à projet vise à permettre de soutenir les entreprises dans leur

développement de solutions innovantes de thématiques comme :

le développement d'aliments plus sains, plus durables et répondant aux attentes des consommateurs,

la mise au point de procédés innovants mobilisant les nouvelles technologies.

Matthieu Arguillère, Président de Fytexia déclare : « C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous

nous engageons dans cette collaboration avec PAT et Cellengo, pour penser les ingrédients de demain et poursuivre notre croissance en renforçant nos compétences et notre expertise. Le soutien de France 2030 est une opportunité que nous saisissons pour nous accompagner dans notre projet de création d'un leader international des polyphénols. »

Jean-Paul Fèvre, Président de PAT et de Cellengo conclut : « Nous sommes particulièrement fiers de

ce partenariat stratégique avec Fytexia, expert reconnu du domaine nutraceutique, qui va permettre de mettre sur le marché dans les meilleures conditions nos actifs à forte valeur santé de nouvelle génération. »

