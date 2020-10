Plant Advanced Technologies: Résultats semestriels 2020

Regulatory News:

(En k€) S1 2020 2019 S1 2019 Chiffre d’affaires net 314 964 1 172 813 285 420 Résultat d’exploitation (1 083 896 ) (1 547 977 ) (996 506 ) Résultat financier (27 700 ) (57 303 ) (22 675 ) Résultat exceptionnel 72 105 261 518 135 224 Résultat net (711 680 ) (541 229 ) (468 680 )

* Les résultats semestriels ne sont pas consolidés, ils concernent uniquement la maison mère PAT SA. Ils n’intègrent donc pas les filiales StratiCELL, Temisis, Cellengo (filiales à 100%), PAT Zerbaz (filiale à 99%) et Couleurs de Plantes (filiale à 66%).

Le conseil d’administration s’est réuni le 29 octobre 2020 à l’effet d’arrêter les comptes semestriels au 30 juin 2020. Les commissaires aux comptes ont procédé à une revue limitée de ces comptes et ont émis leur rapport conformément aux dispositions légales.

RÉSULTATS AU 30 JUIN 2020

Dans un contexte exceptionnel, le chiffre d’affaires de Plant Advanced Technologies PAT pour le premier semestre s’est élevé à 315 k€ en progression de + 10% par rapport au 1er semestre 2019.

Pour mémoire, le chiffre d'affaires du 1er semestre est historiquement non significatif pour le Groupe, dû à la saisonnalité des produits (phase de culture couvrant le premier semestre de l'exercice, suivie d'une phase de récolte sur le second semestre). De plus les revenus issus des contrats de R&D en cours ne sont pas comptabilisés dans le chiffre d’affaires semestriel conformément aux normes comptables françaises.

Au cours du semestre, malgré la pandémie, le Groupe a maintenu un rythme soutenu d’investissements tant dans le développement de ses infrastructures que dans les recherches sur ses différents programmes de R&D qui ont pu se dérouler selon le calendrier initialement prévu.

Le Résultat d’Exploitation s’inscrit à -1,08 M€ contre -0,9 M€ au 30 juin 2019.

Hors élément exceptionnel, le résultat net s’établit en perte à -711 k€. On note également la fin des programmes collaboratifs subventionnés PATZerbaz et BioProLor II et l’augmentation des achats principalement au profit de la nouvelle filiale Cellengo, dont l’apport en capital a été entériné le 31 juillet 2020, rétroactivement au 1er janvier 2020 comptabilisé chez PAT dans ces semestriels.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU BILAN AU 30 JUIN 2020

ACTIF (En M€) PASSIF (En M€) S1 2020 S1 2019 S1 2020 S1 2019 Immobilisations 10,5 9,3 Capitaux propres 9,3 7,9 Stocks, créances et

autres actifs 2,7 3,3 Dette financière et

provisions 3,9 3,6 Trésorerie 1,5 0 Dettes fournisseurs

et autres 1,4 1,3 TOTAL 14,8 12,7 TOTAL 14,8 12 ,7

Plant Advanced Technologies PAT a apporté les éléments d’actif (1,512 M€) et les éléments de passif (59 k€) au capital de sa nouvelle filiale Cellengo le 31 juillet 2020 pour un montant global net de 1,453 M€ avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Il est à noter également que Plant Advanced Technologies PAT a souscrit au cours du premier semestre pour 1,2 M€ de PGE afin de traverser la crise sanitaire, qui sera complété au second semestre par des prêts Rebond et Innovation auprès de BPI.

Le Groupe affiche une situation financière saine : dette nette à 3,9 M€ au 30 juin 2020 pour des capitaux propres de 9,3 M€.

FAITS MARQUANTS DU 1ER SEMESTRE 2020

Nouveau Listing Sponsor

Le contrat de Listing Sponsor a été confié à la société MIDCAP PARTNERS, agent lié à la société LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP. Ce contrat a pris effet le 1 er janvier 2020 pour une durée de 2 ans.

Lancement de Prenylium, premier produit issu du partenariat avec Clariant

Les technologies de PAT et l’expertise de Clariant ont permis d’attribuer au Mûrier blanc ou Morus alba de nouvelles propriétés de protection du matrisome grâce à la découverte d’un ensemble de molécules clés : les flavonoïdes prénylés. Prenylium ™ présente une efficacité élevée pour la protection du matrisome contre les dégradations de l’épiderme liées à l’âge et à l’exposition aux UV. Il permet de réduire la visibilité des rides existantes et de lisser ainsi la peau.

Lancement de Rootness™ Energize, deuxième produit issu du partenariat avec Clariant

Sous l’impulsion du partenariat avec Clariant, le Groupe a extrait une molécule d’intérêt, l’acide bryonolique, et en a augmenté la concentration de 1000%. Ce composé, référencé pour ses activités anti-oxydantes et anti-inflammatoires, révèle de nouvelles propriétés aux applications cosmétiques anti-âge.

Création de Cellengo, filiale de PAT spécialisée en fermentation microbienne

L’objectif est d’industrialiser la production de biomolécules avec l’ambition d’en faire un acteur incontournable du domaine de l’Ingénierie Métabolique. Ces technologies viennent étendre l’offre de PAT afin de viser les marchés cosmétique, nutraceutique, pharmaceutique et des bio-pesticides ;

Accords de distribution en Asie

Ces accords concernent des produits colorants naturels à destination de l’industrie textile conclus par Couleurs de Plantes.

Récompenses pour Prénylium ™

Prénylium ™ a obtenu le prix Fountain Award dans la catégorie Anti Age lors du PCHI de Shangai (Chine) en juin.

Récompenses pour Rootness™ Energize

Rootness™ Energize, a obtenu plusieurs prix prestigieux en cosmétique depuis le début de cette année lors du BSB Innovation Awards en mai 2020 (édition virtuelle) avec un prix de Bronze dans la catégorie « Skin benefits » et le prix d’Argent pour le concept formulation de Clariant, dans la catégorie « concepts appliqués ».

EVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LE 30 JUIN 2020

Nomination de Clariant en tant que nouvel administrateur

À la suite de la décision de l’Assemblée Générale du 30 juin 2020, Plant Advanced Technologies PAT a renforcé sa gouvernance avec la nomination de Clariant au poste d’Administrateur, représenté par Madame Catherine Breffa.

Nouvelles récompenses pour Prénylium™

Lors du BSB Innovation Awards de septembre 2020 (édition virtuelle), Prénylium™ a remporté le prix d’Argent dans la catégorie « Environnement », et le prix Bronze dans la catégorie « best ingredient actives » de « l’Innovation zone » lors du In-Cosmetics Global Awards (édition virtuelle) d’octobre.

PERSPECTIVES

Malgré l’influence de l’effet du Covid 19, Plant Advanced Technologies PAT a été jusqu’à présent assez épargné par la crise sanitaire. Toutefois, les incertitudes liées au 2nd confinement annoncé ce mercredi soir 28 octobre par le Chef de l’Etat empêchent désormais toute projection fiable sur les performances opérationnelles et financières du Groupe pour l’ensemble de l’année 2020. Néanmoins, dans le prolongement des décisions qu’il avait déjà prises depuis le mois de mars, le Groupe poursuivra ses efforts sur ses coûts et sa trésorerie, et confirme sa détermination à réaliser au mieux sa feuille de route : objectif de croissance des ventes grâce à une stratégie de commercialisation désormais davantage centrée sur la mise en place de produits catalogue et la distribution indirecte (partenariats), poursuite des travaux de recherche pour le compte de tiers et dans le cadre de programmes collaboratifs, pour préparer le lancement de nouveaux produits.

Par ailleurs, les tests préliminaires antiviraux menés par le Groupe pour une de ces molécules contre le virus SARS-CoV-2 (Covid-19) sont toujours en cours.

Enfin, à l’instar du partenariat stratégique de distribution en cosmétique signé avec CLARIANT, qui devrait permettre au Groupe d’augmenter significativement ses ventes grâce au lancement de nouveaux produits en co-développement, Plant Advanced Technologies prévoit d’intensifier sa stratégie de partenariats sur ses autres marchés : l’agriculture, la nutraceutique et le marché pharmaceutique.

CALENDRIER FINANCIER

Mise à disposition du rapport financier semestriel 2020 30 octobre 2020 Chiffre d’affaires 2020 1er mars 2021

A propos de PAT - www.plantadvanced.com

Plant Advanced Technologies (PAT) est spécialisé dans l’identification, l’optimisation et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement et écologiques (PAT plantes à traire® et Target Binding®).

Plant Advanced Technologies est coté sur Euronext Growth™- Paris

ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT

Reuters ALPAT.PA - Bloomberg : ALPAT : FP

