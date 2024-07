Vandœuvre-lès-Nancy, le 22 juillet 2024 - 18 : 30 (CET)

Hausse du Chiffre d’Affaires Combiné au 30 juin 2024





Chiffre d’affaires semestriel non audité du Groupe PAT à plus de 2 M€ Succès de la stratégie de diversification avec de revenus générés dans les secteurs nutraceutique et cosmétique. Fortes progressions de PAT et de ses filiales StratiCELL et Cellengo (1 er CA enregistré). Obtention de résultats précliniques prometteurs pour la molécule candidate de Temisis en inflammation chronique.

Perspectives Toujours un fort potentiel des projets cosmétiques et nutraceutiques, complétant le projet pharmaceutique du Groupe. Confiance dans l’atteinte des objectifs d’équilibre opérationnel en 2024.







Chiffre d’affaires combiné Groupe PAT (En M€)



30/06/2024 30/06/2023 31/12/2023 2,1* 0,8 2,3

* Non audité





Le Groupe PAT annonce aujourd'hui un chiffre d'affaires semestriel 2024 combiné non audité de 2,1 millions d'euros, en hausse de 149% par rapport au premier semestre 2023. Cette performance est portée par la forte croissance de l'activité de Plant Advanced Technologies PAT (Euronext Growth™- Paris - FR0010785790 - ALPAT) et des filiales StratiCELL et Cellengo.

DÉTAIL DE LA PERFORMANCE PAR SOCIETE

Plant Advanced Technologies PAT : chiffre d’affaires non audité au 30 juin 2024 de 1 068 k€ en hausse de 268% contre 290 k€ en 2023. Cette progression significative s’explique par l’augmentation des ventes d’actifs en cosmétique.

chiffre d’affaires non audité au 30 juin 2024 de 1 068 k€ en hausse de 268% contre 290 k€ en 2023. Cette progression significative s’explique par l’augmentation des ventes d’actifs en cosmétique. StratiCELL : chiffre d’affaires semestriel 2024 en nette progression par rapport à 2023, passant de 319 k€ à 555 k€ non audité. La filiale, basée en Belgique et spécialisée dans la prestation de services d’études d’efficacité in vitro pour les produits de soins cutanés, profite ainsi du rebond du marché de la cosmétique.

chiffre d’affaires semestriel 2024 en nette progression par rapport à 2023, passant de 319 k€ à 555 k€ non audité. La filiale, basée en Belgique et spécialisée dans la prestation de services d’études d’efficacité in vitro pour les produits de soins cutanés, profite ainsi du rebond du marché de la cosmétique. Couleurs de Plantes : chiffre d’affaires au 30 juin 2024 de 239 k€ contre 225 k€ au premier semestre 2023. Producteur de colorants et de pigments végétaux, cette filiale est située à Rochefort-sur-Mer.

chiffre d’affaires au 30 juin 2024 de 239 k€ contre 225 k€ au premier semestre 2023. Producteur de colorants et de pigments végétaux, cette filiale est située à Rochefort-sur-Mer. PAT Zerbaz : chiffre d’affaires semestriel 2024 de 22 k€ contre 8 k€ au premier semestre 2023. Cette progression est due à l’augmentation des prestations externes, les prestations réalisées pour le compte de PAT étant facturées au 31/12.

chiffre d’affaires semestriel 2024 de 22 k€ contre 8 k€ au premier semestre 2023. Cette progression est due à l’augmentation des prestations externes, les prestations réalisées pour le compte de PAT étant facturées au 31/12. Cellengo : enregistre son premier chiffre d’affaires semestriel hors groupe en 2024 pour un montant de 213 k€. Filiale basée à Vandœuvre-lès-Nancy, et spécialisée dans le développement et la production d’actifs via des technologies d’Ingénierie Métabolique et de biologie de synthèse pour les marchés nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique. Cellengo confirme l'intérêt du marché pour ses technologies uniques d'ingénierie métabolique, la positionnant à l'avant-garde des produits de demain tant en nutraceutique qu'en cosmétique.



: enregistre son premier chiffre d’affaires semestriel hors groupe en 2024 pour un montant de 213 k€. Filiale basée à Vandœuvre-lès-Nancy, et spécialisée dans le développement et la production d’actifs via des technologies d’Ingénierie Métabolique et de biologie de synthèse pour les marchés nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique. Cellengo confirme l'intérêt du marché pour ses technologies uniques d'ingénierie métabolique, la positionnant à l'avant-garde des produits de demain tant en nutraceutique qu'en cosmétique. Temisis : essentiellement tournée vers la R&D, elle n’enregistre pas de chiffre d’affaires. La filiale a obtenu de nouveaux résultats précliniques très positifs pour sa molécule « First-in-class TEM1657 » à haut potentiel sur des modèles d'inflammation chronique, dont le traitement du Psoriasis. Ces résultats confirment le potentiel de la technologie de Temisis et positionnent la société comme un acteur de premier plan dans le développement de nouveaux traitements contre l'inflammation chronique.





PERSPECTIVES

Compte tenu du niveau des ventes du premier semestre et du plan d’économie de charge initié fin 2023, le Groupe PAT est confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs d'équilibre opérationnel en 2024.



Fort de son portefeuille d'actifs prometteurs, de sa stratégie de diversification réussie et de son engagement en faveur du développement durable, le Groupe prévoit de poursuivre sa croissance organique en s'appuyant sur le succès de ses filiales et sur sa stratégie de diversification dans les secteurs de la nutraceutique et de la cosmétique.







CALENDRIER FINANCIER

Résultats Semestriels 2024 fin octobre 2024

Chiffre d’affaires 2024 1 er mars 2025

mars 2025 Résultats Annuels 2024 fin avril 2025





CONTACTS

PAT – Relations Investisseurs - Louis-Nicolas Vallas +33 6 20 64 32 86 - investisseur@plantadvanced.com

FIN’EXTENSO – Relations Presse - Isabelle Aprile +33 6 17 38 61 78 - i.aprile@finextenso.fr



A propos de PAT - www.plantadvanced.com

Plant Advanced Technologies PAT est spécialisé dans la découverte et la production de biomolécules végétales rares jusqu’à présent inaccessibles, à destination des industries cosmétiques, pharmaceutiques et de chimie fine. PAT dispose de savoir-faire uniques, brevetés mondialement.

Plant Advanced Technologies PAT est coté sur Euronext Growth™- Paris

ISIN : FR0010785790 - Mnémonique : ALPAT

Reuters ALPAT.PA - Bloomberg : ALPAT : FP





