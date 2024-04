Plant Advanced Technologies est spécialisé dans l'identification, l'optimisation et la production de biomolécules rares à destination des laboratoires pharmaceutiques, des industries cosmétiques et de la chimie verte. Le groupe a développé des procédés de production révolutionnaires basés sur une culture des plantes en aéroponie (hors sol). Les technologies innovantes (PAT plantes à traire - Brevet INRA-Université de Lorraine/INPL et PAT Friday) permettent d'identifier de nouvelles molécules rares jusque-là inaccessibles et de les produire de manière industrielle.

