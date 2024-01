Plant Health Care plc fournit des peptides pour la protection des plantes sur les marchés agricoles mondiaux. La société propose des produits destinés à améliorer la santé, la vigueur et le rendement de diverses cultures de plein champ, telles que le maïs, le soja, les pommes de terre et le riz, ainsi que des cultures spécialisées, telles que les fruits et les légumes. Elle opère à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de filiales, de distributeurs et d'accords d'approvisionnement avec divers partenaires industriels. Ses produits biologiques aident les agriculteurs à protéger leurs cultures contre le stress et les maladies, et à produire des fruits et des légumes. Ses secteurs d'activité sont les Amériques, le Mexique et le reste du monde. Le segment des Amériques comprend les activités en Amérique du Nord et du Sud. Le segment Mexique comprend les ventes de Harpin ? et de produits tiers. Harpin ? est vendu sous le nom de H2Copla dans la canne à sucre au Brésil, par l'intermédiaire de Coplacana, qui est un distributeur d'intrants pour cette culture. Le segment du reste du monde comprend les activités des filiales britannique et espagnole qui, ensemble, opèrent en Europe et en Afrique du Sud.