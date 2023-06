(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Plant Health Care PLC - fournisseur de nouveaux produits biologiques protégés par des brevets, basé à Manchester, pour les marchés agricoles mondiaux - annonce son intention de lever jusqu'à 2,8 millions de livres sterling par l'émission de 31 millions d'actions au prix de 9 pence chacune. Ce prix représente une décote de 4,3 % par rapport au cours de clôture de la société le mercredi. L'émission se fera par le biais d'un placement auprès d'investisseurs nouveaux et existants et d'une souscription auprès d'investisseurs et d'administrateurs existants. Elle s'effectuera par le biais d'un processus accéléré de constitution d'un livre d'ordres, qui sera lancé immédiatement. Le produit de l'émission sera utilisé pour "capitaliser sur la forte dynamique de croissance de la société" en fournissant le "fonds de roulement nécessaire pour accélérer les opportunités commerciales par le biais d'investissements stratégiques dans les stocks et les lancements de produits".

Tlou Energy Ltd - Société d'énergie axée sur le Botswana et l'Afrique australe - Mise à jour de l'offre de droits qui a permis de lever 6,6 millions de dollars australiens, soit environ 3,7 millions de livres sterling, grâce à l'émission de 188,2 millions d'actions. Ces actions ont fait l'objet d'une demande d'admission à la cote de l'Australian Securities Exchange, de l'AIM de Londres et de la Bourse du Botswana. Après l'émission des actions manquantes, l'investisseur ILC Investment Pty Ltd détiendra environ 35 % de la société.

Roquefort Therapeutics PLC - Société de biotechnologie basée à Londres et axée sur le développement de médicaments de première classe sur le marché de l'oncologie - fait état des progrès de son programme d'oligonucléotides ARN anticancéreux ciblant les cancers exprimant la midkine, qui a produit une efficacité in vitro de plus de 90 %, au niveau de l'ARNm, dans des cellules cancéreuses humaines de foie et de neuroblastome. Une équipe participant à l'étude a détecté un nouveau peptide correspondant à la protéine midkine tronquée dans les cellules cancéreuses. "Cette expérience in vitro de validation du concept a fait appel à une analyse protéomique avancée utilisant la spectrométrie de masse. L'étude a confirmé que les nouveaux oligonucléotides anti-sens de la société produisaient une nouvelle protéine midkine non fonctionnelle", indique la société. Le programme de la société va maintenant passer à des études in vivo, qui devraient s'achever au dernier trimestre 2023.

Fulcrum Metals PLC - Société canadienne d'exploration et de développement miniers - Achève la deuxième phase d'exploration de sa propriété Big Bear dans le cadre du projet Hemlo. Cette phase d'exploration comprend 139 kilomètres de traverses géologiques et la collecte de 129 échantillons de roches. Les travaux se sont concentrés sur les prospects Cook Lake North, Johnston-McKenna et Schreiber Pyramid. Les travaux de terrassement dans la propriété Jackfish du projet Hemlo commenceront plus tard cette semaine le long de la zone de contact volcanique orientale et septentrionale "prometteuse, mais peu explorée". Les travaux consisteront en un programme de deux semaines de cartographie géologique, de prospection et d'échantillonnage de roches. Ryan Myee, directeur général, déclare : "Nous entrons dans une période d'exploration extrêmement chargée pour Fulcrum, alors que nous nous apprêtons à identifier et à développer le potentiel significatif de nos actifs par la découverte et la commercialisation".

