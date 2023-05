Plant Health évalue sa cotation à Londres, car les niveaux des actions "frustrent" le conseil d'administration

Les actions de la société de produits agricoles ont chuté de 24 % à 9,3 pence au début de la journée de mardi. Elles ont perdu environ 97 % de leur valeur par rapport au record de 383 pence atteint en 2008.

Certains investisseurs et cadres financiers ont déclaré que Londres risquait de perdre son attrait pour les cotations boursières, car l'atonie des échanges et les faibles valorisations incitent les entreprises à s'implanter ailleurs.

Plant Health a déclaré mardi qu'elle envisagerait d'autres options financières et stratégiques, y compris la mobilisation de capitaux non dilutifs pour alimenter sa croissance, et qu'elle consulterait ses actionnaires pour savoir si l'AIM reste le "bon marché financier".

De nombreuses entreprises ont choisi de se retirer de la Bourse de Londres ou ont envisagé de s'inscrire ailleurs, notamment CRH, une entreprise de construction basée à Dublin, et Flutter Entertainment, une société de paris.