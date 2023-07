Plantify Foods, Inc. a annoncé la nomination de M. Israel Berenstein en tant que candidat de Save Foods, Inc. au conseil d'administration de Plantify. M. Berenstein est administrateur de Save Foods, Inc. depuis août 2020 et administrateur d'Upsellon Brands Holdings Ltd. depuis mai 2019. Il est récemment devenu un avocat indépendant et a travaillé dans un cabinet d'avocats indépendant.

Auparavant, il a travaillé au cabinet d'avocats Ben Yakov, Shvimer, Dolv de 2020 à 2022. Auparavant, M. Berenstein a travaillé au sein du service juridique de Sonol Israel Ltd. d'avril 2010 à décembre 2020. Auparavant, M. Berenstein a travaillé en tant qu'avocat commercial et avocat plaidant pour un cabinet d'avocats israélien de premier plan de juillet 2000 à avril 2010.

M. Berenstein est titulaire d'un LL.B. et d'un M.A. en sciences politiques de l'université Bar Ilan en Israël et a été admis au barreau d'Israël en 2000. Par ailleurs, la société a également annoncé que Mme Nousheen Huq avait démissionné de son poste d'administrateur et qu'elle cherchait à pourvoir ce poste vacant.