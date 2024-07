Plastiblends India Limited est un fabricant et un exportateur indien de mélanges-maîtres de couleurs et d'additifs et de composés thermoplastiques pour l'industrie de la transformation du plastique. La société possède des installations de production à Daman (UT), Roorkee (Uttarakhand) et Palsana (Surat-Gujrat). Elle produit des mélanges maîtres pour les polyoléfines, notamment le polypropylène à orientation biaxiale (BOPP), le polyéthylène téréphtalate (PET), le polybutylène téréphtalate (PBT), l'acrylonitrile butadiène styrène (ABS), le polystyrène à haute résistance aux chocs (HIPS) et l'éthylène-acétate de vinyle (EVA). Les gammes de produits de la société comprennent des mélanges maîtres blancs, des mélanges maîtres noirs, des mélanges maîtres de couleurs, des mélanges maîtres d'additifs, des mélanges maîtres de charges, des mélanges maîtres PET, des composés conducteurs et des polymères techniques. Les produits de l'entreprise sont vendus sur les marchés nationaux et internationaux. Ses applications comprennent l'agriculture, l'électroménager, le textile, l'emballage, l'automobile et le transport.

Secteur Chimie de spécialité