Plastic Omnium : Invest Securities relève son opinion

Invest Securities relève son opinion sur Plastic Omnium de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 22,5 à 35,1 euros, soit un potentiel de +24%, dans le sillage de BNA estimés pour les années 2020-22 relevés de +111%/+46%/+34%.



'Ce n'est pas le relèvement des guidances pour le second semestre 2020, mais les indications de retour au niveau de rentabilité et de FCF de 2019 dès 2021 qui nous conduisent à relever fortement nos estimations', explique l'analyste.



'De plus, avec l'accord POM-Elringklinger, les perspectives à horizon 2030 dans les technologies hydrogène, sont 'un plus' de long terme, sans que nous ayons, à ce stade, ajouté une proposition de valorisation additionnelle de cette activité', poursuit-il.



