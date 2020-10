Plastic Omnium : Oddo reste à 'achat' après le CA trimestriel

22/10/2020 | 10:56

Oddo BHF confirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 26 euros sur Plastic Omnium, conseillant de 'profiter de la baisse probable du jour' après une publication au titre du troisième trimestre 'moins solide qu'espéré'.



'Cette publication devrait décevoir compte tenu d'une surperformance moindre mais surtout de l'absence de relèvement de guidance malgré un environnement objectivement meilleur', estime en effet le bureau d'études.



Pour autant, Oddo BHF reste convaincu que l'équipementier automobile 'va bénéficier, dès le second semestre, d'un levier opérationnel (et cash) significatif grâce aux mesures de réduction de coûts déployées au cours des derniers mois'.



