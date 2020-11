Plastic Omnium : Stifel relève son objectif de cours

Stifel relève ses estimations de BPA sur le titre Plastic Omnium pour 2021 et 2022 de 19% en moyenne, entraînant ainsi une hausse de l'objectif de cours à 29 euros, contre 23,5 euros précédemment.



L'analyste rapporte que le groupe a organisé 'une 'tech day' concise afin de détailler sa feuille de route Hydrogène / Pile à combustible, et espère voir son chiffre d'affaires croître de 300 millions d'euros en 2025 et 3 milliards d'euros en 2030'.



Par conséquent, l'analyste maintient sa recommandation 'conserver' sur le titre.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.