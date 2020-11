Invest Securities a relevé son opinion de Neutre à Achat sur le titre Plastic Omnium, tout en augmentant son objectif de cours de 22,50 à 35,10 euros. Le bureau d’études explique que ce n’est pas le relèvement des guidances du second semestre 2020, mais les indications de retour au niveau de rentabilité et de free cash flow de 2019 dès 2021 qui l’ont conduit à relever fortement ses estimations. En parallèle, l’analyste ajoute que les perspectives à horizon 2030 dans les technologies hydrogène sont « un plus » de long terme.