PLASTIC OMNIUM : confirme ses objectifs annuels

Plastic Omnium a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,92 milliard d’euros lors du troisième trimestre 2020, soit une baisse de 8,1% à données publiées sur un an et de -4,9% à périmètre et change constants. L’équipementier automobile a constaté un redressement plus rapide qu’anticipé de la production automobile mondiale à -4,3%, contre -33% au 1er semestre.Le programme de réduction des coûts et de renforcement de la génération de trésorerie, combinés à une reprise du marché plus forte qu'anticipée, a déjà porté ses premiers résultats sur la rentabilité et sur la génération de trésorerie du groupe au 3ème trimestreAu total, Plastic Omnium souhaite mener à bien un plan total d'économies annuelles de 240 millions d'euros à fin 2022, ce qui permettra au groupe de retrouver des niveaux de rentabilité benchmark avant que la production ne revienne à ses niveaux de 2019.Concernant l'usine de Greer, Plastic Omnium a confirmé son objectif de retour à l'équilibre opérationnel en 2021.Dans les conditions de marché actuelles et sur des bases prudentes, le groupe confirme viser pour le deuxième semestre 2020 une marge opérationnelle d'au-moins 4%, un Ebitda d'au-moins 10% et un cash-flow libre d'au-moins 250 millions d'euros.Pour l'ensemble de l'année 2020, Plastic Omnium table sur un Ebitda supérieur à 8% du chiffre d'affaires consolidé et une marge opérationnelle positive.