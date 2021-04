PLASTIC OMNIUM : confirme ses objectifs annuels malgré les vents contraires

Plastic Omnium recule de 0,69 % à 28,84 euros l’action sur la place de Paris, dans le sillage d’un point d’activité trimestriel légèrement décevant. Entre janvier et mars 2021, l’équipementier automobile a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,985 milliard d’euros, en baisse de 2,2% à données publiées sur un an et en hausse de 1,5 % à changes constants. Le groupe manque ainsi les attentes du consensus (2,016 milliards d’euros) et de LCM (2,09 milliards d’euros).



L'activité s'est montrée très disparate selon les zones géographiques. Si la Chine (+76,5%) et le reste de l'Asie (+19,2%) ont tiré la croissance, la reprise est plus lente en Europe (+2,4%), et l'Amérique du Nord est en repli (-19,9%).



Du côté des perspectives, Plastic Omnium souligne que la production automobile continue d'être marquée par une forte volatilité et une régionalisation croissante. L'équipementier ajoute que les tensions sur la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs et en matières premières persistent dans toutes les zones géographiques. De plus, la situation économique et sanitaire, notamment en Europe, ralentit le rebond.



Néanmoins, grâce aux programmes de flexibilisation et de réduction des coûts en place, Plastic Omnium a confirmé ses objectifs pour l'année 2021, à savoir un fort rebond de son chiffre d'affaires, une marge opérationnelle à 6 % du chiffre d'affaires (comparable à celle de 2019), ainsi qu'une génération de free cash-flow de plus de 220 millions d'euros (supérieure à celle de 2019 ).



Ces prévisions sont basées sur l'hypothèse d'une production automobile mondiale de 77 millions de véhicules cette année.



Compte tenu de cette publication, LCM a maintenu son opinion Neutre et son objectif de cours de 26,40 euros sur le titre Plastic Omnium.