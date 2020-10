PLASTIC OMNIUM :, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du jeudi 22 octobre 2020

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PLASTIC OMNIUM (- 9,04 % à 20,92 euros)Plastic Omnium a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,92 milliard d'euros lors du troisième trimestre 2020, soit une baisse de 8,1% à données publiées sur un an et de -4,9% à périmètre et change constants. Pour Oddo BHF, la publication du troisième trimestre devrait décevoir compte tenu d'une surperformance moindre, mais surtout de l'absence de relèvement de guidance malgré un environnement objectivement meilleur.