PLASTIC OMNIUM :, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 25 novembre 2020

PLASTIC OMNIUM (+ 6,67% à 28,14 euros)

Le mois dernier, Plastic Omnium avait maintenu ses objectifs du second semestre 2020, une prudence qui avait quelque peu déçu. C'est désormais chose corrigée. L'équipementier automobile les a relevés aujourd'hui "grâce à un rebond plus rapide qu'anticipé de la production automobile mondiale et à l'efficacité de ses mesures de réduction de coûts ". Désormais, le groupe vise une marge opérationnelle supérieure à 5% (contre 4% précédemment) et un free cash-flow supérieur à 400 millions d'euros (contre 250 millions d'euros précédemment).