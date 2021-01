Plastic Omnium : 26 JANVIER 2021 - Plastic Omnium lance son nouveau site Internet !

Nouvelle vitrine technologique, le nouveau site Corporate présente la stratégie et les innovations du groupe au service de la mobilité propre et connectée.

Entièrement repensé et renouvelé le nouveau site Corporate Plastic Omnium s'adresse à tous les acteurs de l'automobile, de la finance et à tous ceux qui s'intéressent à la mobilité propre et connectée de demain. Il poursuit plusieurs objectifs :

- Présenter la stratégie du Groupe au service la mobilité propre et connectée,

- Partager la passion de nos équipes pour l'innovation, l'automobile et illustrer leur engagement sociétal,

- Améliorer l'expérience utilisateur en termes de navigation, plus simple et intuitive, et de lecture, avec des textes concis et davantage illustrés,

- Proposer plus d'interactivité via la possibilité de contacter des experts sur tous les sujets.

La nouvelle architecture du site offre aux internautes une meilleure lisibilité des contenus, une organisation de l'information optimisée et un confort de navigation amélioré. Sans oublier l'accessibilité pour faciliter l'accès du site au handicap.

Actualités, témoignages, innovations, offres d'emplois sont proposés dès la page d'accueil pour valoriser nos métiers, notre R&D et le dynamisme du Groupe. L'interactivité est renforcée via la possibilité de contacter des experts. Le process de candidature a été simplifié pour optimiser l'expérience candidat. Conçu en mode full responsive, le site est consultable sur terminaux mobiles, en français et en anglais.

Conformément aux engagements ​de Plastic Omnium et à la signature en 2019 du «Manifeste pour l'inclusion des personnes handicapées dans la vie économique », le site est accessible aux personnes en situation de handicap, en France et à l'international. Avec ce nouveau site, le Groupe souhaite renforcer son attractivité en tant qu'entreprise responsable et innovante, acteur majeur de la mobilité durable. »

Rendez-vous le 26 janvier sur www.plasticomnium.com