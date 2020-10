Plastic Omnium : L'action Plastic Omnium dérape après un T3 moins dynamique qu'attendu

(Actualisation: commenatires d'Oddo BHF et cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Plastic Omnium accuse la plus forte baisse de l'indice SBF 120 jeudi, le titre perdant 7,5% à 21,28 euros après que l'équipementier automobile a fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux prévisions des analystes au titre du troisième trimestre.

Entre juillet et septembre, le chiffre d'affaires consolidé de Plastic Omnium a diminué de 8,1% en données publiées et de 4,9% à périmètre et taux de change constants, à 1,92 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires économique, qui inclut la contribution des coentreprises du groupe, a atteint 2,10 milliards d'euros, en baisse de 6,4% en données publiées et de 3,1% en données organiques. Au trsoisième trimestre, la production automobile mondiale a reculé de 4,3%, selon les données du cabinet IHS.

Malgré des signes de reprise observés par Plastic Omnium ces trois derniers mois, sa performance commerciale est légèrement inférieure aux prévisions des analystes. Selon le consensus réalisé par Factset, les intermédiaires financiers anticipaient pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires consolidé de 1,99 milliard d'euros et un chiffre d'affaires économique de 2,15 milliards d'euros.

La publication trimestrielle de Plastic Omnium est "moins solide qu'espéré", résument les analystes d'Oddo BHF.

De janvier à septembre, le chiffre d'affaires consolidé s'est inscrit à 4,88 milliards d'euros, a indiqué Plastic Omnium. Au cours de cette période, le chiffre d'affaires économique s'est inscrit à 5,33 milliards d'euros, en recul de 22,2% en données publiées et de 20,9% en données comparables par rapport à la même période de 2019. Dans le détail, Plastic Omnium a indiqué que son pôle Industries avait accusé une chute de 23,7% de son chiffre d'affaires économique sur neuf mois en données comparables, tandis que son pôle Modules a fait face à une contraction de 12,3% de ses revenus sur la même période.

Côté perspectives, les dirigeants ont confirmé leur ambition de réaliser une marge opérationnelle positive cette année, grâce notamment à la conduite de son plan d'économies, dans un contexte de chute de la production et de la demande mondiales d'automobiles en raison de la crise sanitaire du nouveau coronavirus.

Pour l'ensemble de l'année 2020, Plastic Omnium prévoit toujours de dégager un excédent brut d'exploitation (Ebitda) représentant plus de 8% de son chiffre d'affaires consolidé et de renouer avec une marge opérationnelle positive.

"Sur l'ensemble de l'année 2020, Plastic Omnium anticipe une surperformance modérée de son activité par rapport à une production automobile mondiale dont les variations mensuelles, telles qu'estimées par les principaux instituts de prévisions, restent très volatiles", a ajouté l'équipementier de la famille Burelle dans un communiqué.

Pour le seul second semestre, les dirigeants visent une marge opérationnelle d'au moins 4%, un Ebitda représentant au moins 10% des ventes et un flux de trésorerie disponible supérieur à 250 millions d'euros.

Ces objectifs, qualifiés de "trop prudents" par Oddo BHF, devraient être atteints grâce notamment aux premiers effets du nouveau plan d'économies annuelles de 240 millions d'euros d'ici à fin 2022 établi par le groupe. L'évolution du marché reste incertaine et inégale selon les régions à court terme, a toutefois prévenu l'équipementier automobile.

