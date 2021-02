Plastic Omnium : anticipe un fort rebond du CA en 2021

Le chiffre d'affaires économique de Plastic Omnium, s'élève à 7 732 millions d'euros, en baisse de 15,8 % et de 13,8 % à changes constants par rapport à l'année 2019. Le chiffre d'affaires consolidé Plastic Omnium s'établit à 7 073 millions d'euros au 31 décembre 2020, en baisse de 16,7 % et de 14,8 % à change constants. Il intègre un impact de change négatif de 161 millions d'euros.



En 2020, le résultat opérationnel du Groupe s'élève à 118 millions d'euros et représente 1,7 % du chiffre d'affaires consolidé.



Le résultat net part du Groupe s'établit à - 251 millions d'euros en 2020 contre 258 millions d'euros en 2019. Au 2nd semestre de l'année, le résultat net part du groupe s'élève à 152 millions d'euros (3,7% du chiffre d'affaires) contre 103 millions d'euros au 2nd semestre 2019 (2,4% du chiffre d'affaires).



Plastic Omnium anticipe pour l'année 2021 un fort rebond de son chiffre d'affaires, une marge opérationnelle à 6 % du chiffre d'affaires, comparable à celle de 2019 et une génération de free cash-flow de plus de 220 millions d'euros, supérieure à celle de 2019.



