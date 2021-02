Plastic Omnium : bien orienté avec des propos d'analyste

Plastic Omnium s'adjuge plus de 4% avec l'aide d'Oddo BHF qui reste à 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 34 à 38 euros, jugeant que 'l'équipementier figure parmi les mieux placés pour tirer profit de l'amélioration de l'environnement'.



'A plus long terme, nous continuons d'apprécier le positionnement du groupe sur l'hydrogène et le potentiel sous-jacent (que nous ne valorisons pas encore) tandis que les craintes sur la division CES nous semblent exagérées', poursuit l'analyste.



