Plastic Omnium : En croissance au premier trimestre, PLASTIC OMNIUM confirme ses objectifs 2021

Le chiffre d’affaires économique de Plastic Omnium s’est établi au premier trimestre de l’année 2021 à 2,157 milliards d’euros, en croissance de 4,8% à changes constants. Il est tiré par l’activité de Plastic Omnium Modules, en hausse de 12,5% à changes constants, à 590 millions d'euros. L'activité Plastic Omnium Industries a pour sa part progressé de 2,1% à 1,567 milliard d'euros. Hors effet des Co-entreprises (172 millions d'euros, en hausse de 65,4%), le chiffre d'affaires consolidé ressort à 1,985 milliard d'euros, en hausse de 1,5%.



La Chine a été le marché le plus porteur avec un croissance de 79,2% sur le trimestre, contre un repli de 1,1% et de 5,4% respectivement pour l'Europe et l'Amérique du Nord, les deux principaux marchés de l'équipementier automobile.



Sur la base d'une hypothèse de 77 millions de véhicules produits en 2021, et grâce aux programmes de flexibilisation et de réduction des coûts en place, le groupe confirme pour l'année 2021 ses objectifs de fort rebond de son chiffre d'affaires, de marge opérationnelle à 6 % du chiffre d'affaires (comparable à celle de 2019), ainsi que d'une génération de free cash-flow de plus de 220 millions d'euros (soit supérieure à celle de 2019).