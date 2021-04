Plastic Omnium : Un niveau d'activité solide au 1er trimestre 2021

- Chiffres d'affaires économique* : +4,8 % ;

- Surperformance de 4 points en Europe et 22 points en Asie hors Chine ; forte croissance de la Chine (+79 %) ;

- Perspectives financières 2021 confirmées**. Croissance de 4,8 % de l'activité au 1er trimestre 2021 Le chiffre d'affaires économique de Plastic Omnium s'établit au 1er trimestre de l'année à 2 157 millions d'euros, en croissance de 4,8 % à changes constants. Il est tiré par l'activité de Plastic Omnium Modules, en hausse de 12,5 % à changes constants.

Les co-entreprises (essentiellement les activités de production de pièces extérieures de carrosserie en Chine (YFPO) et d'assemblage de modules en Corée du Sud (SHB)) sont en hausse de 65,4 % à changes constants au 1er trimestre de l'année.

Le chiffre d'affaires consolidé de Plastic Omnium, hors co-entreprises, s'élève au 1er trimestre 2021 à 1 985 millions d'euros, en croissance de 1,5 % à changes constants par rapport au 1er trimestre 2020. * A changes constants. Au 1er trimestre 2021, l'impact de change est négatif de 78 millions d'euros sur le chiffre d'affaires économique et de 74 millions d'euros sur le chiffre d'affaires consolidé.

** Sur la base des hypothèses retenues par Plastic Omnium pour la production automobile mondiale en 2021, soit 77 millions de véhicules.