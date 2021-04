Plastic Omnium : stable après une analyse positive

Le titre est proche de l'équilibre ce matin profitant de l'analyse positive d'Invest Securities. Il avait perdu près de 3,5% sur les deux dernières séances.



L'objectif de cours de l'analyste, hors actifs Hydrogène, est stable à 36E. Il confirme également son conseil à l'achat sur la valeur.



L'analyste souligne qu'à l'issue d'une réunion plus positive que le communiqué du CA T1 21, en recul -2,2% (+1,5% lfl) et sous les attentes, la trajectoire de rebond de la marge d'EBITA 2021 est validée, même si les marchés restent volatiles.



' Par ailleurs, la JV PLastic-Elringklinger (Hydrogène) fera des annonces d'ici quelques semaines. Nos estimations sont inchangées, en ligne avec les guidances 2021 réitérées ' indique Invest Securities.



' Le contraste avec la performance T1 21 de Faurecia (+12,2% lfl) suggère que ce dernier est certainement en avance sur ses guidances, alors de Plastic Omnium est en ligne à l'orée d'un T2 2021 qui est attendu plus favorable ' rajoute Invest Securities.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.