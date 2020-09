Plastic Omnium : partenaire du projet MissionH24

18/09/2020 | 10:36

A la veille des 24 Heures du Mans 2020, Plastic Omnium indique devenir partenaire de MissionH24, projet développé conjointement par l'Automobile Club de l'Ouest et GreenGT, groupe franco-suisse spécialisé dans les systèmes de propulsion électrique-hydrogène.



MissionH24 a pour objectif de créer une catégorie dédiée aux prototypes électrique-hydrogène aux 24 Heures du Mans 2024, catégorie pour laquelle Plastic Omnium sera le fournisseur exclusif des systèmes de stockage d'hydrogène gazeux pour toutes les écuries.



Pour atteindre cet objectif, il équipera en stockage d'hydrogène les prototypes de course développés par MissionH24 jusqu'en 2024, qui serviront de banc d'essai aux technologies à déployer sur les voitures en compétition à partir de 2024.



