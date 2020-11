Plastic Omnium : positionne en leader mondial de la mobilité hydrogène

Levallois, 25 novembre 2020,

Plastic Omnium se positionne en leader mondial

de la mobilité hydrogène

Plastic Omnium présentera ce jour à 14h, lors d'une conférence digitale, sa vision stratégique dans la mobilité hydrogène :

Une offre industrialisée et compétitive sur l'ensemble de la chaîne de valeur : réservoirs hydrogène, pile à combustible et système hydrogène intégré ;

Un marché en forte accélération à partir de 2025 pour atteindre au moins 2 millions de véhicules en 2030 ;

3 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour Plastic Omnium en 2030, avec 100 millions d'euros d'investissements annuels dans les prochaines années.

Grâce à un rebond plus rapide qu'anticipé de la production automobile mondiale et à l'efficacité de ses mesures de réduction de coûts, le Groupe commentera également le relèvement de ses objectifs du 2nd semestre 2020 et ses perspectives de retour, dès 2021, à des niveaux de profitabilité et de génération de free cash-flow comparables à ceux de 2019.

Laurent Favre, Directeur Général, déclare : « Malgré les incertitudes sur l'évolution à court terme du marché automobile, nous sommes résolument confiants et tournés vers l'avenir et la transformation de nos métiers, pour une mobilité propre et connectée. Industriels responsables et innovants, nous participons à la transition énergétique en offrant, dès aujourd'hui, une technologie de pointe et une capacité de production sur tous les segments de la chaîne de valeur de l'hydrogène. Nos ambitions à long terme dans l'hydrogène sont fortes ; les moyens humains, technologiques et financiers mobilisés sont à la hauteur de ces ambitions ».

Un engagement significatif, dès 2015, pour une mobilité propre par l'hydrogène : 200 M€ déjà investis, 115 M€ supplémentaires récemment annoncés dans la pile à combustible

Convaincu que l'hydrogène jouera un rôle déterminant dans la mobilité propre de demain, Plastic Omnium a investi 200 millions d'euros depuis 2015 dans les technologies de l'hydrogène. Ces 5 années ont permis au Groupe de se doter de moyens de recherche et développement en Europe et en Chine, de réaliser des acquisitions ciblées avec Optimum CPV (réservoir hydrogène) et Swiss Hydrogen (système hydrogène intégré) et de constituer un écosystème d'Open Innovation (Venture Capital avec AP Ventures, Hydrogen Council…) pour accroître son expertise sur chacun des segments de l'hydrogène.

Plastic Omnium est le leader mondial des systèmes de carrosserie intelligents, des systèmes d'énergie propre et des modules pour l'automobile.

Le Groupe et ses co-entreprises emploient 31 000 personnes dans 131 usines, 25 centres de R&D et 25 pays dans le monde, pour servir 93 marques automobiles.

Plastic Omnium est cotée à l'Euronext Paris, compartiment A, fait partie du SRD et des indices SBF 120 et CAC Mid 60 (code ISIN : FR0000124570).