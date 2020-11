Plastic Omnium : relève ses objectifs financiers pour le second semestre 2020

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Plastic Omnium a relevé mercredi ses objectifs financiers pour le second semestre de l'exercice en cours, alors que les conditions de marché s'améliorent et que ses mesures de réduction des coûts s'avèrent efficace.

Pour le second semestre, l'industriel anticipe désormais une marge opérationnelle supérieure à 5%, alors que les dirigeants anticipaient précédemment un taux de 4%. Sur la période, le flux de trésorerie disponible devrait dépasser 400 millions d'euros, soit un montant bien supérieur aux 250 millions d'euros visés auparavant.

"Le groupe a mis en place rapidement toutes les mesures nécessaires pour adapter sa structure de coûts et pour préserver sa trésorerie : ces mesures ont permis de faire face à une production automobile en baisse de 33% au premier semestre 2020 et de bénéficier au second semestre d'un redressement plus rapide qu'anticipé de la production automobile mondiale, en retrait estimé d'environ 3% (contre -10% à -15% initialement attendus)", a expliqué Plastic Omnium dans un communiqué.

Plastic Omnium a par ailleurs indiqué que ses liquidités s'élevaient à 2,2 milliards d'euros au 31 octobre, contre 1,9 milliard d'euros au 30 juin 2020.

"L'année 2021 s'annonce pour Plastic Omnium comme une année de fort rebond de l'activité où le groupe retrouvera des niveaux de rentabilité et de génération de free cash-flow comparables à ceux de 2019", a ajouté le sous-traitant de l'industrie automobile.

