PLASTIVALOIRE: perte annuelle de plus de 16 millions d'euros et espoirs de croissance en 2021

Plastivaloire a fait état d'une perte, part du groupe, pour le compte de son exercice 2019-2020 de 16,1 millions d'euros, contre un bénéfice de 24,6 millions lors du précédent exercice. La marge d'EBITDA annuelle s'établit à 7,4%, en phase avec l'anticipation annoncée en novembre, soit un recul de 3 points. Les dotations aux amortissements et provisions, en hausse, pèsent sur le résultat opérationnel courant qui ressort à l'équilibre (+0,1 million d'euros). Le chiffre d'affaires s'élève à 629,2 millions d'euros (-13,6%), essentiellement en raison des fermetures liées au covid-19 au T3.



"L'exercice 2019-2020 s'est déroulé dans un climat économique difficile lié à la pandémie Covid-19, a précisé Plastivaloire. Cette crise a fortement impacté le chiffre d'affaires du Groupe au second semestre, en raison de la fermeture des sites de production pendant quasiment 2 mois. Le Groupe s'est attaché durant cette période à limiter l'impact sur ses résultats et à renforcer sa trésorerie en générant un free cash-flow positif et en obtenant de nouveaux emprunts moyen terme (PGE)."





Les capitaux propres s'établissent au 30 septembre 2020 à 273,7 millions d'euros, et la génération de free cash-flow sur l'exercice ressort à +5,5 millions d'euros. La trésorerie disponible s'est renforcée à 55,3 millions d'euros au 30 septembre 2020 (vs 36,6 millions il y a un an), et l'endettement net est de 262,1 millions d'euros, soit un taux de 96%.





Le groupe dispose de carnets de commandes importants et solides sur plusieurs années, notamment dans le secteur automobile. L'évolution toujours incertaine du contexte sanitaire et son impact potentiel rendent difficiles les projections sur 2020-2021, mais il table cependant, à contexte non dégradé, sur un chiffre d'affaires de plus de 700 millions d'euros et une marge d'EBITDA de 10%.