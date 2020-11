PLASTIVALOIRE : un repli annuel essentiellement concentré sur le troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe Plastivaloire a réalisé au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2019-2020 (juillet-septembre) un chiffre d'affaires de 168,6 millions d'euros, en repli limité de 7,1%. La reprise a été plus rapide sur la zone Europe qu'en Amérique (Etats-Unis – Mexique) compte tenu du décalage dans l'évolution géographique de la pandémie. En Europe, le groupe enregistre ainsi un chiffre d'affaires de 146,1 millions d'euros, en baisse de 4,9%. Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'établit à 629,2 millions d'euros, en baisse de 13,6% (-14,6% en organique).L'essentiel du recul annuel a été concentré sur le troisième trimestre de l'exercice. Géographiquement, le chiffre d'affaires annuel se répartit à 87,8% en Europe (552,6 millions d'euros, -13,0%) et 12,2 % en Amérique (76,6 millions d'euros, -18%).Le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur Automobile (pièces et outillages) ressort à 514 millions d'euros, soit 81,7% de l'activité du Groupe (80,2% en 2018-2019). Le secteur Industries (pièces et outillages) contribue pour 115,2 millions, soit 18,3% du chiffre d'affaires annuel (19,8% en 2019-2020).La marge d'Ebitda annuelle devrait se situer autour de 7% du chiffre d'affaires, en recul d'environ 3 points par rapport à l'exercice précédent.En raison du nouveau confinement qui perturbe à nouveau la visibilité sur l'activité, Plastivaloire fera un nouveau point sur ses perspectives lors de la publication des résultats annuels le 14 décembre 2020 après bourse.