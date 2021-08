Plastiques du Val de Loire : A suivre aujourd'hui

Plastivaloire (-3,73% à 6,45 euros) a accusé vendredi la plus forte baisse du SRD. A l'occasion de son point d'activité trimestriel, le plasturgiste automobile a prévenu que la pénurie de composants électroniques devrait encore perturber la production industrielle pendant les prochains mois, notamment dans l'automobile. En conséquence, le groupe a dû revoir à la baisse son objectif de chiffre d'affaires annuel, dans une fourchette comprise entre 670 et 680 millions d'euros, contre " plus de 700 millions d'euros " précédemment.



Le groupe précise cependant qu'il conserve son objectif d'une marge d'Ebitda supérieure à 10%, grâce aux actions d'optimisation opérationnelle.