Plastivaloire accuse l’une des plus fortes baisses du SRD, avec un repli de 2,54% à 6,53 euros l’action. A l’occasion de son point d’activité trimestriel, le plasturgiste automobile a prévenu que la pénurie de composants électroniques devrait encore perturber la production industrielle pendant les prochains mois, notamment dans l’automobile. En conséquence, le groupe a dû revoir à la baisse son objectif de chiffre d’affaires annuel, dans une fourchette comprise entre 670 et 680 millions d’euros, contre « plus de 700 millions d’euros » précédemment.



Le groupe précise cependant qu'il conserve son objectif d'une marge d'Ebitda supérieure à 10%, grâce aux actions d'optimisation opérationnelle.



En outre, Plastivaloire dit rester " parfaitement positionné pour recueillir pleinement les bénéfices de ses actions commerciales et de productivité dès que la production industrielle, notamment automobile, reviendra à son niveau d'avant-crise "



Cet abaissement de perspectives a été réalisé à l'occasion du point d'activité du 3ème trimestre 2020-2021. Entre avril et juin, Plastivaloire a enregistré un chiffre d'affaires de 160,9 millions d'euros, en hausse de +71,4% à donnes publiées et de 73,4% à taux de change constant.



Sur ce trimestre, la base de comparaison était favorable, le 3ème trimestre de l'exercice précédent ayant été impacté par la fermeture imposée pendant quasiment 2 mois de la plupart des sites de production en raison de la crise sanitaire Covid-19.



Cette performance trimestrielle a cependant été atténuée par la pénurie mondiale de composants électroniques qui ralentit les cadences de production et contraint les constructeurs automobiles à enchainer des périodes de " stop & go " dans leurs centres de production depuis le mois de mars.



Sur 9 mois, le chiffre d'affaires progresse de 16% à donnes publiées et de18,4% à taux de change constant à 534,3 millions d'euros. Il est très proche de celui réalisé sur 9 mois lors de l'exercice 2018-2019.



" Nous allons affiner notre modèle pour intégrer ces éléments mais, la prévision de marge étant confirmée, l'impact sur l'objectif de cours ne devrait pas être significatif ", a commenté Midcap Partners. Pour l'heure, le broker affiche une opinion Neutre et un objectif de cours de 7,20 euros sur le titre Plastivaloire.